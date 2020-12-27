Сотрудники ГОРТРАНСа Екатеринбурга рассказали, как автобусы будут ходить по городу в дни новогодних праздников. Так, 31 декабря транспорт будет работать лишь до 23.00. Поэтому встретить Новый год в автобусе, например, у любителей романтики и экзотики не получится.- 1 января транспорт будет работать с 06.00 в режиме воскресного дня, - уточняют в пресс-службе филиала ЕМУП «ГОРТРАНС».Также сотрудники муниципального предприятия отметили, что со 2 по 10 января автобусы будут ходить в режиме воскресного дня.