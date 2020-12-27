В Тюмени на скамье подсудимых оказались два жителя Нижнего Тагила. Их обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.- Мужчины решили заняться распространением наркотиков в Свердловской области, - сообщают в прокуратуре Тюменской области. - 30 апреля 2020 года они на машине поехали в Тюмень, где забрали из тайника почти один килограмм наркотического средства метамфетамин для его сбыта.Вскоре после этого сотрудники полиции остановили машину на одной из улиц Тюмени. На вопрос правоохранителей, есть ли в машине запрещенные вещества, тагильчане сказали — нет. Однако при досмотре машины полицейские нашли под пластиковой обшивкой в нижней части передней панели сверток с наркотиком. Суд признал мужчин виновными и приговорил каждого к лишению свободы сроком на 8 лет. Отбывать его они будут в колонии строгого режима.