Неожиданную находку сделали жители защитники животных в Екатеринбурге. На одной из помоек города они нашли пакет с... выброшенной живой собакой. Маленький той-терьер дрожал от холода и не мог выбраться, так как у него была сломана лапка.- Крошечныи тои , истощен, неухоженныи , недоверчивыи . Лежал в этом пакете судя по всему с утра, - рассказали сотрудники фонда помощи животным «Счастье в дом». - Заметили его только вечером. Как он выжил - не представляю! Но заметили его случаи но, если бы не заметили к утру точно уже некого было бы спасать.После этого собачку отвезли в клинику. После лечения ему будут подыскивать новый дом.