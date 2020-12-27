В Пермском крае произошла железнодорожная авария. Как уточняют в Уральской транспортной прокуратуре, на переезде путей, примыкающих к станции Бисер, что в Горнозаводском районе, водитель автомобиля-газовоза не справился с управлением и выехал на грузовой поезд, груженый щебнем, двигавшийся через переезд.- В результате столкновения произошел сход пяти вагонов, - поясняют в Уральской транспортной прокуратуре. - Пострадавших нет. Утечка газа отсутствует.На месте ЧП ликвидацией последствий происшествия занимались сотрудники Свердловской железной дороги из дирекции аварийно-восстановительных средств.