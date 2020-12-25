В Екатеринбурге и Свердловской области с января 2021 года начнут прививать от коронавируса тех, кто записался по телефону 122. Из них уже составили очередь. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.- Эта запись носит тестовый характер. Сейчас в регионе работают 19 пунктов вакцинации, в январе их будет не менее 30. Впоследствии в каждое лечебное учреждение будет поставлена холодильная установка для хранения препарата, можно будет начать массовую вакцинацию везде, где есть больницы, - рассказал вице-губернатор.Прививки будут делать бесплатно, а вот анализ на антитела придется сделать за свой счет. Из-за ажиотажа многие лаборатории подняли цена на эту услугу.- Хочу призвать частные лаборатории к совести, потому что надо думать о людях, а не спекулировать на этих вопросах, - уточнил Павел Креков.В Свердловскую область поступило больше 9 тысяч доз вакцины от коронавируса. Следующая партия ожидается в январе 2021 года. Массовая вакцинация граждан в Екатеринбурге и Свердловской области пройдет с января до конца марта 2021 года.