В Екатеринбурге на плотинке появилась необычная выставка скульптур «Ледяные вожди». Ее автором стал художник и скульптор Андрей Брагин. Он рассказал, что такую идею ему подали митинги, когда человек, находясь в толпе, может почувствовать себя вершителем истории. Выбор материала неслучаен.- Лед - это недолговечный материал. Скоро можно будет увидеть, что эти маленькие вожди тают, ломаются и исчезают, - рассказывает автор выставки.Поскольку плотинка является достаточно людным место, скульптор считает, что его творение быстро сломают. В этом также есть часть концепции: простые горожане могут свергнуть вождя. Кстати, «Маленькие вожди» являются первым на Урале паблик-артом из льда.