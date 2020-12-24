В Екатеринбурге в новогоднюю ночь площадь 1905 года и парк Маяковского будут открыты до пяти утра, однако праздничных мероприятий и массовых гуляний на этих площадках не предусмотрено из-за пандемии. Такое решение согласовано с оперативным штабом Свердловской области.- Хотел бы оговориться, что это будет не так же, как в прошлые годы, когда была концертная программа, обращение президента, фейерверк. В этом году на главной площади будет работать иллюминация и фестиваль ледовой скульптуры, - сообщил начальник управления культуры города Илья Марков.Также власти Екатеринбурга ведут переговоры с торговыми точками, возможно, на площадках откроются ярмарки.