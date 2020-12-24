В четверг, 24 декабря, ранним утром на улице Селькоровской служебный автобус, который вез на работу рабочих, врезался в стоявший грузовик. От удара маршрутки оказалась сильно смята передняя часть.- Грузовик в связи с поломкой стоял на обочине дороги. Автобус двигался в попутном направлении. По предварительной информации, водитель отвлекся и допустил столкновение со стоящим на обочине грузовиком, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.В ведомстве рассказали, что за медицинской помощью обратились 10 человек. Общее количество пострадавших в аварии пока уточняется.Прокуратура уже взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту аварии.В ГИБДД пообещали прокомментировать аварию позже.