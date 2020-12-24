В Каменске-Уральском на Рябова, 7 накануне автобус сбил пешехода. Как рассказали в госавтоинспекции, 48-летний мужчина внезапно вышел на проезжую часть прямо перед едущим транспортом. Пшеход не убедился в безопасности и угодил под колеса 16 автобуса.- Сотрудниками ГИБДД на месте происшествия предварительно установлено, что водитель автобуса «Богдан» двигался по улицы Рябова со стороны улицы Ленина в сторону улицы Кадочникова. В районе остановки общественного транспорта «Космос» он допустил наезд на пешехода, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.Пешехода с различными травмами доставили в травматологическое отделение Городской больницы. Там установят, был ли он в состоянии опьянения.- Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют переходить проезжую часть в установленных местах, убедившись в безопасности, в темное время суток обязательно применять световозвращающие элементы, - отмечают в ГИБДД.