В Екатеринбурге изменят проект капитального ремонта на Малышева из-за обнаруженного культурного слоя. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало акты историко-культурных экспертиз с отрицательным заключением на проведение земляных и строительных работ во время капитального ремонта улицы Малышева.- В результате изысканий на территории участка выявлен объект архиологического наследия «Культурный слой Екатеринбурга IVIII – начала XX веков - сообщается в документах. - Эксперт считает невозможным проведение земляных, строительных и иных работ на замельном участке.В экспертизе указано, что во время работ на участке от улицы Высоцкого до Репина были найдены узкоколейные рельсы и фрагменты керамики. Также культурный слой выявили и в пределах переулка Банковского и переулка Театрального. Там был обнаружены, например, фрагменты кирпичной кладки и деревянной балки. Также были найдены осколки расписанной вручную посуды, монета 1855-1867 годов, кости крупного рогатого скота, фрагменты стеклянных бутылок и другое.