Вечером 23 декабря в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга движение троллейбусов оказалось парализованным. Провода, благодаря которым двигается транспорт, обесточили по неизвестной причине. Об этом сообщил читатель КП.Чуть позже выяснилось, что машина с подвижной кабиной снесла два столба. Это вызвало массовую остановку общественного транспорта. С троллейбусным диспетчерским пунктом связаться не удалось.Водители жалуются, что вся улица Машиностроителей попала в огромную пробку.К ЧИТАТЕЛЮ Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru