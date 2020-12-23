В Свердловской области оштрафовали и. о. главного врача ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» за недостаточные данные о пациентах с COVID-19. Медик не указывал место работы заболевшего, адрес его регистрации, контактный телефон, профессию, дату последнего дня работы, данные о контактных лицах и даже диагноз при первичном обращении в медучреждение. Нарушения выявили в июле сотрудники Роспотребнадзора.- Обязанности главного врача ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» были возложены на Дельмухаметову Алину Венеровну, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. - Руководитель медицинской организации, выявившей больного, несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность учета инфекционных и паразитарных заболеваний, а также оперативное и полное сообщение о них в территориальный орган Роспотребнадзора.В октябре 2020 года Красноуфимский районный суд оштрафовал Алину Дельмухаметову на 50 тысяч рублей. Но медик не согласилась с наказанием и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просила о прекращении производства по делу. По ее мнению нарушения допустил человек, ответственный за передачу извещений в Роспотребнадзор.- Рассмотрев материалы дела и доводы апелляционной жалобы, судья Свердловского областного суда отметил, что в период исполнения обязанностей главного врача, Дельмухаметова должна была осуществлять контроль над деятельностью сотрудников больницы и имела право привлечь их к дисциплинарной или материальной ответственности в случае выявления нарушений в их действиях, - сообщили в пресс-службе областного суда.Однако суд снизил штраф до 25 тысяч рублей, учитывая тот факт, что Алина Дельмухаметова исполняла обязанности главного врача недлительный период времени. В остальной части постановление оставлено без изменения.