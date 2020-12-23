В Екатеринбурге с февраля повысят тарифы на содержание жилья

Тариф для газифицированных домов, оборудованных лифтами, с действующими мусоропроводами или мусорокамерами, составит 29,93 (+2,22) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 февраля повысят тарифы за услуги и работы по управлению домом, за содержание жилья и текущий ремонт общего имущества. Соответствующее постановление с подписью уже экс-главы Екатеринбурга Александра Высокинского опубликовано на сайте мэрии в прошлую пятницу.

- Ставки платы за услуги не включают в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, - отмечается в приложении к постановлению.

Ставки за содержание жилья зависят от типа дома и наличия удобств: есть ли в нем лифт, мусоропровод, газ, водоснабжение. Также различаются ставки для обычных квартир и коммунальных. Для домов с лифтами, но без мусоропроводов (или с недействующими) тарифы составят 28,16 (для негазифицированных) и 28,98 (для газифицированных).

Так, в доме с лифтом, но без газа в этом году платили по ставке 26,92 рубля за квадратный метр, а теперь ставка повысилась до 29,09 рублей (+2,17). Тариф для газифицированных домов, оборудованных лифтами, с действующими мусоропроводами или мусорокамерами, составит 29,93 (+2,22).

Жители домов без мусоропроводов и лифтов будут платить 21,64 в негазифицированных домах и 22,48 в газифицированных. Если в доме есть действующий мусоропровод или мусорокамера, но нет лифта, тариф составит 22,57 в негазифицированных домах и 23,41 в газифицированных.