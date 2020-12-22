В Карпинске управляющая компания должна заплатить за травму ребенка на детской площадке

Детскую площадку построили с нарушениями
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Карпинске прокуратура собирается засудить управляющую компанию, по вине которой ребенок на детской площадке повредил руку. Инцидент произошел на улице 8 марта возле дома № 36. Малыш упал с качели, которая не отвечала требованиям безопасности, и сильно ударился рукой.
- Прокуратура в результате проверки выяснила, что на площадке отсутствует специальное покрытие, которое гасит силу удара, что стало одной из причин получения травмы, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Сейчас с управляющей компании хотят взыскать компенсацию в размере 100 тысяч рублей за причинение морального вреда. Дело лично контролирует прокурор города.