В Карпинске управляющая компания должна заплатить за травму ребенка на детской площадке

Детскую площадку построили с нарушениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карпинске прокуратура собирается засудить управляющую компанию, по вине которой ребенок на детской площадке повредил руку. Инцидент произошел на улице 8 марта возле дома № 36. Малыш упал с качели, которая не отвечала требованиям безопасности, и сильно ударился рукой.

- Прокуратура в результате проверки выяснила, что на площадке отсутствует специальное покрытие, которое гасит силу удара, что стало одной из причин получения травмы, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сейчас с управляющей компании хотят взыскать компенсацию в размере 100 тысяч рублей за причинение морального вреда. Дело лично контролирует прокурор города.