Новогоднее чудо в Центре реабилитации животных УрГАУ

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Сотрудники Уральского банка реконструкции и развития подарили корма, лекарства для бездомных животных и жизненно необходимое оборудование для операционной.

Благодаря материальной помощи сотрудников УБРиР, в Центре реабилитации животных Уральского аграрного университета появилась новая лампа для операционной, дорогие медикаменты для лечения аллергии, остановки рвоты, вакцины от бешенства, катетеры, более 40 кг лечебных кормов для собак и кошек с заболеваниями почек и сахарным диабетом.

- Идея помочь Центру реабилитации животных родилась среди наших сотрудников. Мы запустили внутрибанковскую программу «Терминал успеха», в рамках которой они зарабатывали «успехи». Было решено, что если «успехов» будет более 10 тысяч, то мы конвертируем их в рубли и направим на закупку необходимых для центра товаров. В итоге мы собрали более 85 тысяч! Можно сказать, что в этом участвовали все наши сотрудники. И мы очень рады, что смогли помочь центру и его питомцам, - рассказала руководитель центра привлечения персонала и карьерного развития УБРиР Вероника Мкртумян.

Подаренные лекарства, медикаменты и корма - совсем не роскошь. Они жизненно необходимы питомцам Центра ежедневно, ведь практически все животные здесь проходят длительное и серьезное лечение. К примеру, у Кубы хронический атопический дерматит, поэтому собака постоянно нуждается в дорогостоящем препарате от аллергии. Подаренных 100 таблеток ей хватит на 3 месяца.

- Особенностью нашего Центра является то, что мы занимаемся только больными и искалеченными бездомными животными, чаще всего животные попадают к нам после аварии или жестокого обращения. Помимо социальной адаптации мы оказываем профессиональную медицинскую помощь. ЦРЖ существует в основном на пожертвования неравнодушных горожан, поэтому неожиданный подарок от УБРиР стал для нас самым настоящим чудом. Благодаря материальной помощи банка, мы купили необходимое оборудование для операционной, дорогостоящие лекарства и корма для больных животных. Мы от всего сердца благодарим людей, которые участвовали в этой акции, спасибо, - рассказала Елизавета Скорынина, руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ.

Напомним, Центр реабилитации животных был основан 8 лет назад на базе факультета ветеринарной медицины и экспертизы УрГАУ с целью организации практической базы для студентов, а также решения острой социальной проблемы безнадзорных животных. За это время, благодаря усилиям студентов и сотрудников университета, было вылечено более трех тысяч бездомных животных, большая часть из которых обрела новый дом.

Сегодня в ЦРЖ проживает более 70 животных, которые постоянно нуждаются в специализированных кормах, амуниции, лекарствах и расходных медицинских материалах. Кроме того, здесь будут рады любой волонтерской помощи. Более подробную информацию можно получить в Центре: тел. +7 (912) 667-00-70, www.arc-ekb.com, группа Вконтакте, аккаунт в Instagram, страница в Facebook.