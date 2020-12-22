На директора уральского хлебокомбината завели уголовное дело из-за незаконного использования "1С"

Полиция уже провела обыск в офисе предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытом городе Новоуральск на директора городского хлебокомбината завели уголовное дело. Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, следствие считает, что предприятие в своей работе использовало не лицензионное программное обеспечение.

- Это происходило в период с конца 2017 года и по настоящее время. Подозреваемый нарушил авторские права и тем самым нанес ООО «1С» ущерб в размере 360 тысяч, - уточнил наш собеседник.

Следователи полиции уже провели обыск в офисе хлебозавода и изъяли два системных блока, на которых было установлено не лицензированное ПО.

На директора хлебокомбината завели уголовное дело по третьей части статьи 146 (нарушение авторских и смежных прав). По этой части статьи мужчине может грозить до шести лет колонии, либо штраф. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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