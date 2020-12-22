СКР завел на мужчину уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на 29-летнего слесаря, работающего на одном из крупнейших заводов Урала, возбудили уголовное дело. Его подозревают в растлении школьницы. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, следствие считает, что в конце мая слесарь вступил в социальной сети «Вконтакте» в переписку с несовершеннолетней школьницей, которой на тот момент было 15 лет.

Мужчина вел общение со школьницей под псевдонимом Роман Универсал. Общение в соцсети между мужчиной и несовершеннолетней девушкой было настолько откровенным, что силовики усмотрели в его действиях состав уголовного преступления.

Слесаря задержали полицейские из отдела «К», который занимается борьбой с кибер-преступностью. Следователи СКР завели на мужчину уголовное дело по первой части статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста). По этой статье подозреваемому грозит до трех лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.