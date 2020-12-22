Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка

В Алапаевске в минувшую субботу около пяти вечера десятилетний мальчик решил навестить бабушку. Ребенок доехал до микрорайона «Сангородок», где она жила и пошел от остановки до нужного ему дома. Не прошел он и 10 метров до улицы Пушкина, как на него напала бездомная собака. Мальчик получил сильный испуг. Сейчас прокуратура проводит проверку.

- В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку исполнению органами местного самоуправления требований законодательства, регулирующего вопросы отлова безнадзорных собак, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Специалисты ведомства запросили информацию в администрации муниципалитета, чтобы выяснить был ли заключен контракт на отлов безнадзорных животных. При наличии такового прокуратура даст правовую оценку работе организации-подрядчика по его исполнению.

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