Перепутал с кабаном: на Среднем Урале охотник подстрелил товарища

Охотник хотел выстрелить в кабана, а попал в товарища Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесу, в четырех километрах от поселка Косолманка Новолялинского района в минувшую субботу произошел несчастный случай на охоте. Мужчина принял товарища за дикого кабана и выстрелил в него. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пуля была выпущена из карабина СКС. Мужчина получил ранение шеи.

- Этот выстрел только чудом не стал роковым и не погубил охотника, - рассказал Валерий Горелых. - Благодаря оперативному реагированию участников инцидента потерпевшего достаточно быстро доставили на большую землю и в срочном порядке при помощи вертолета доставили в ОКБ № 1 в Екатеринбург, где на данный момент врачи оказывают ему необходимую помощь.

Он отметил, что молодой человек идет на поправку и уже самостоятельно ходит. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются полицейскими. Однако, по словам Валерия Горелых, есть предположение, что причиной несчастного случая стало халатное отношение к оружию и к инструктажу перед началом охоты.

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