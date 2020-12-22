На Урале производство масок в пандемию выросло в 40 раз

Все медицинские работники в Свердловской области сегодня обеспечены индивидуальными средствами защиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте 2020 года в Свердловской области в сутки выпускали всего 25 тысяч масок. Однако после введения ограничительных мер производство средств индивидуальной защиты стало резко наращиваться. Поэтому к декабрю производство защитных масок выросло в 40 раз. Об этом заявил губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сегодня за сутки на профильных предприятиях Екатеринбурга и Свердловской области выпускают порядка 1 миллиона штук масок, который поступают в продажу, а также идут на обеспечение медицинских работников больниц и амбулаторной службы.

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