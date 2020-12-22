Свердловский губернатор отреагировал на перестановки в мэрии Екатеринбурга

Евгений Куйвашев пояснил, зачем нужна рокировка в городской и областной власти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал перестановки в администрации Екатеринбурга: накануне первый вице-губернатор Алексей Орлов занял пост заместителя мэра уральской столицы, а 22 декабря Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подал в отставку, чтобы занять место Орлова в структуре областной власти.

По словам губернатора, это нормальная ситуация.

- Это нормальная работа институтов власти. Я считаю, что это абсолютно нормальная практика. Главная цель этих перестановок – повышение эффективности работы. Главное, что у нас есть, это люди. Управленцы, которые разбираются в ситуации.

Глава региона считает, что ситуация во власти Екатеринбурга - рабочая Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом, Куйвашев не стал прямо отвечать на вопрос о том, будет ли Высокинский его замещать на период отпуска главы региона.

- Если я ухожу в отпуск, то оставляю кого-то из заместителей. Что касается того, кто кого будет замещать, то этот вопрос решается, - заявил губернатор Свердловской области.