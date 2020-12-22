Как в Питере не будет: свердловский губернатор рассказал об ограничениях в праздники

Глава региона успокоил уральцев: серьезных ограничений не будет

В Свердловской области контролируемая эпидемиологическая обстановка по заболеваемости коронавирусом, поэтому введение дополнительных ограничений пока вводить власть не будет. Следовательно, опыт Санкт-Петербурга, где вводятся строгие ограничения, которые затрагивают, в том числе, сферу общепита, вводиться не будут. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Эти введения - следствие неблагополучной эпидемиологической ситуации. У нас она контролируемая. Достаточный коечный фонд, поэтому дополнительных ограничений пока не планируется. Но это будет зависеть от нас с вами. В первую очередь, это соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Подчеркну, на сегодня у нас таких предпосылок нет, - прокомментировал ситуацию Евгений Куйвашев.