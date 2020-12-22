Сотрудники полиции проведут экспертизу после пожара в бараке на Уралмаше

Фото: МЧС по Свердловской области

На Уралмаше ночью произошел пожар в жилом бараке на 40-летия Октября. Спасатели с помощью дыхательных аппаратов вывели из здания трех человек. По данным МЧС, на площади 100 квадратных метров оказались повреждены кровля, чердачное и межэтажное перекрытия и перегородки двухэтажного дома.

- В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 20 человек личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

С огнем удалось справиться только в 3:15 ночи. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 05:09. К счастью, пока дом полыхал, никто не пострадал. На место пожара выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Причины возгорания будут установлены в ходе пожарно-технической экспертизы.

- По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее решении, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

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