Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге установили еще четыре контейнера для благотворительного сбора одежды. В пяти административных районах Екатеринбурга теперь расположены уже девять металлических боксов, в которых можно оставить ненужную одежду. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

- Путем такого сбора одежды в Центре гуманитарной помощи мы сможем значительно увеличить оборот одежды, а вырученные средства использовать для улучшения условий жизни подопечных: оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, а также применять в образовательных целях, - рассказал руководитель Центра гуманитарной помощи, исполнительный директор Православной службы Милосердия Евгений Шатских. - Горожане очень тепло поддержали идею и просили установить контейнеры во всех районах Екатеринбурга.

Контейнеры сейчас действуют в Екатеринбурге по девяти адресам:

1. Территория Успенского Собора (ул. Кирова, 65, ВИЗ);

2. Гуманитарный центр Православной Службы Милосердия (ул. Юлиуса Фучика, 3, мкр. Ботанический);

3. Территория храма святителя Луки Крымского (ул. Хвойная, 80, пос. Компрессорный);

4. Возле супермаркета «Перекресток» в ЖК «Солнечный» (ул. Лучистая, 2, мкр. Солнечный);

5. Территория храма святого целителя Пантелеимона (ул. Лучевая, 35, Сибирский тракт);

6. Территория храма в честь Преображения Господня (ул. Походная, 2, Уктус);

7. Территория храма в честь иконы Божией Матери «Казанская» (ул. Димитрова, 1а, Химмаш);

8. Территория храма Рождества Христова на Уралмаше (ул. Машиностроителей, 4а, Уралмаш);

9. Храм во имя Святого равноапостольного князя Владимира (ул. Чкалова, 244, Краснолесье).

В боксах можно оставить ненужную одежду, которую затем переберут добровольцы и сотрудники Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. Часть одежды будет обработана и передана нуждающимся, часть уйдет на ветошь и будет передана предприятиям-партнерам проекта.

В Службе милосердия отмечают, что вещи можно приносить абсолютно любые и в любом состоянии, в дальнейшем их все равно будут сортировать. Единственное, что не принимается - это техника, обувь, сумки, игрушки и посуда в плохом состоянии.

Два раза в неделю грузовик от Православной службы милосердия будет забирать вещи и передавать на сортировку. Напомним, первые стационарные контейнеры для благотворительного сбора вещей в храмах Екатеринбурга Православная служба милосердия установила 9 октября 2020 года.