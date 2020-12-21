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Екатеринбург буксует в 10-балльных пробках

Движение после снегопада парализовано в нескольких ключевых точках
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Город застыл в пробках

Город застыл в пробках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером, 21 декабря, многие магистрали Екатеринбурга замерли в 10-балльных пробках из-за снегопада, которых шел с ночи. Пешеходы, пассажиры общественного транспорта и автомобилисты жалуются, что на ключевых дорогах скорость движения не превышает пяти километров в час.

За день на улицах города зафиксированы десятки аварий, ситуацию ухудшают тяжелые погодные условия. По состоянию на 18 часов в центральной части Екатеринбурга зафиксировано шесть аварий. На настоящий момент город убирают 150 единиц техники.

Сейчас загружены основные магистрали города.

Фото: Яндекс. Пробки

Фото: Яндекс. Пробки