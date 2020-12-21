Вифлеемский огонь в Екатеринбург доставят православные следопыты

Акция проводится каждый год на Рождество Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 декабря в 19 часов в Екатеринбург доставят Вифлеемский огонь с Крутицкого подворья из Москвы, где его зажег епископ Истринский Серафим, председатель Синодального отдела по делам молодежи. Его приняли юные скауты из екатеринбургского регионального отделения Братства православных следопытов.

Торжественная передача огня в региональные отряды следопытам из Кемеровского отделения и Челябинской дружины «Россич» состоится в Храме-на-Крови во вторник в 19 часов.

Социальная акция «Вифлеемский огонь: свет мира и дружбы» проводится следопытами, скаутами, детьми и подростками. Следопыт, получив огонь, хранит его у себя дома до Рождества Христова, а потом идет с ним или в храм, или к тем, кто нуждается в помощи или общении.