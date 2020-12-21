Четырехлетняя девочка получила травму, когда находилась в дошкольном учреждении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском за травму мизинца у малыша оштрафовали детский сад № 95. По данным областной прокуратуры, четырехлетняя девочка получила травму, когда находилась в дошкольном учреждении пятого октября. Ребенка увезли с травмой в городскую больницу.

- Согласно акту о расследовании несчастного случая, воспитатель не осуществила должного контроля за несовершеннолетним ребенком, в связи с чем произошел несчастный случай, повлекший причинение вреда здоровью малолетней в виде травмирования мизинца левой руки, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура во время проверки выяснила, что сотрудниками образовательного учреждения не были исполнены требования закона о безопасности ребенка и допущены нарушения должностных инструкций работников. Ведомство вынесло заведующей детского сада требование устранить нарушения. Кроме того виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

По решению мирового судьи судебного участка № 3 Красногорского судебного района детский сад оштрафовали на 50 тысяч рублей.