Дезинфекцию проводят после госпитализации больного или при его выздоровлении при лечении на дому в течение трех дней после выписки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Роспотребнадзора напомнили екатеринбуржцам о необходимости проведения дезинфекции помещений после госпитализации или выздоровления больных СОVID-19. Санврачи рекомендовали владельцам квартир, зарегистрированных как очаги новой коронавирусной инфекции, не препятствовать работе организаций, проводящих заключительную дезинфекцию по адресам, которые предоставляют медучреждения

- Заключительную дезинфекцию проводят после госпитализации больного или при его выздоровлении при лечении на дому в течение трех дней после выписки с больничного листа, - объяснили в пресс-службе ведомства.

В мэрии Екатеринбурга отметили, что услуга обработки помещений предоставляется бесплатно. Также в администрации указали, что дезинфекция очагов COVID-19 проводится на основании пункта 6.4 санитарных правил 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции», утверждённых постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года № 15.