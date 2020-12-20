Фото: группа ВКонтакте "ЧП Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле, на улице Алтайской произошла серьезная авария. Lada Priora вылетела с дороги и врезалась в дерево. Как рассказали в группе ВКонтакте «ЧП Нижний Тагил», автомобиль превратился в груду железа, а водителя зажало. Пассажир, находившийся в этой же машине, смог выбраться самостоятельно.

- ДТП произошло около 15:30. Водитель автомобиля Lada Priora допустил съезд с дороги и наезд на препятствие в виде дерева. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняют обстоятельства ДТП и уточняют личности пострадавших, - рассказали в отделении прогаганды УГИБДД по Свердловской области.

В аварии пострадали водитель и пассажир Lada Priora. Мужчина, находящийся за рулем отечественного автомобиля, рассказал инспекторам, что не справился с управлением из-за Toyota, которая его подрезала, когда перестраивалась с левой полосы на правую.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru