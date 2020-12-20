«Кинул спичку и машина взорвалась»: в Екатеринбурге мужчина спалил собственный автомобиль

Фото: скриншот с видео группы ВК "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге мужчина спалил собственный автомобиль. Инцидент произошел накануне, около пяти вечера, в Пионерском микрорайоне на улице Смазчиков.

- Мужчина выбежал из своей машины, кинул спичку и машина взорвалась. Номера отсутствуют, - рассказал группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» очевидец Вадим.

Что послужило причиной такого поступка не уточняется. На место выезжали спасатели МЧС. Пожарные справились с огнем за две минуты.

- На площади 6 квадратных метров сгорел автомобиль Subaru Forester. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 10 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе МЧС.

В полиции Екатеринбурга сообщили, что проводят проверку по факту инцидента. Сотрудники УМВД разыскивают очевидцев поджога и просят сообщить об имеющеся информации по телефонам 356-42-03 или по линии 02.

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