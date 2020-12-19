Уральская транспортная прокуратура устроила проверку из-за неисправной пожарной сигнализации на вокзале Екатеринбурга

Пожарная тревога сработала утром 19 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге транспортная прокуратура проверяет вокзал Екатеринбурга из-за неисправной сигнализации. 19 декабря в 5:05 сработала пожарная сирена на вокзале Екатеринбург-Пассажирский. Из-за нее пришлось эвакуировать из здания 30 человек.

- В настоящее время устанавливается причина сбоя системы. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности. – добавили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Там же отметили, что из-за незапланированной эвакуации задержек поездов не было.