Евгений Куйвашев рассказал, когда решится проблема с транспортом в Академическом

Евгений Куйвашев ответил на вопрос о проблеме с транспортом в Академическом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы свердловчан на своей странице в Instagram. Сегодня главу региона попросили решить проблему общественного транспорта в Академическом районе Екатеринбурга. По словам обратившегося к губернатору жителя столицы Урала, особенно остро стоит вопрос о количестве и вместимости автобусов 012 и 019 маршрутов.

- Автобусы маленькие, а количество человек огромное! Ужасные давки по утрам, многие физически не могут зайти в салон, так как не хватает места! Двери часто ломаются, люди нервничают, всем нужно на работу, - негодует житель Екатеринбурга. - Разве люди должны оплачивать такой ужасный проезд без нормальных условий?

Также в обращении к главе региона, он добавил, что такой многочисленный район должны обсуживать большие автобусы. Екатеринбуржец отметил, что из-за маленькой вместимости транспорта, в период пандемии конечно же никто не соблюдает социальную дистанцию.

Евгений Куйвашев ответил, что вопрос транспортного обеспечения в Академическом - не праздный, а проблема существует из-за того, что перевозчик, имея и так небольшие машины, не всегда выдерживает интервал движения.

- По данным муниципального центра организации движения, перевозчик не всегда интервал движения выдерживает, а иногда и рейсы выполняет не в полном объеме. Вот с такими вещами надо бороться, - ответит екатеринбуржцу губернатор. - Руководству компании, насколько я знаю, требование о соблюдении всех условий направлено. В том числе отдельно рекомендовано увеличить число автобусов в утренние и вечерние часы пик. Контракт заключается на один го. И в конкурсной документации по 012-му маршруту в следующем году будет прописано требование об обслуживании автобусами только средней и большой вместимости.