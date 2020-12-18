В Екатеринбурге будут судить участника преступной банды, воровавшего автомобили

За кражу автомобилей екатеринбуржцу грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 25-летнего молодого человека, который был участником преступной банды, воровавшей дорогие автомобили. По версии следствия, екатеринбуржец с июля 2019 года по сентябрь 2020 года вместе с подельниками похитил автомобили Toyota Camry стоимостью больше 954 тысяч рублей и Land Rover стоимостью больше 1,1 миллиона рублей.

Также они пытались украсть еще один Land Rover стоимостью свыше 3,2 миллиона рублей. Но, преступление не удалось довести до конца, так как сообщник молодого человека не смог отключить сигнализацию, разблокировать замки дверей автомобиля.

- Обвиняемый совместно с неустановленными лицами в ночное время совершал хищение автомобилей на территории Екатеринбурга, используя техническое средство, предназначенное для отключения сигнализации, разблокировки замков дверей и запуска двигателя автомобилей, оснащенных системой бесключевого доступа, а также используя специализированный программатор, предназначенный для управления и внесения изменений в электронные блоки автомобиля, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Екатеринбуржцу за «кражу, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размерах» и «покушение на кражу» грозит до десяти лет лишения свободы. В отношении сообщников молодого человека уголовное преследование выделено в отдельное производство. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.