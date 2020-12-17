Гордума Екатеринбурга в 2021 году обойдется бюджету дороже

В Гордуме определились с тратами на себя в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Траты на содержание Гордумы Екатеринбурга в 2021 году подрастут по сравнению с нынешним годом. По словам главы департамента финансов мэрии Анны Турунцевой, это связано с грядущим увеличением зарплаты депутатов с 1 октября 2021 года, работающих на постоянной основе, а также с ростом коммунальных платежей с 1 июля будущего года. Эти положения были озвучены на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

- Расходы на 2021 год определены с учетом коэффициента роста тарифов на коммунальные услуги с 1 июля на 4%, индекса оплаты труда с 1 октября на 4%, а также с учетом предложений главного распорядителя бюджетных средств, - заявила Анна Турунцева.

Итак, на содержание и обеспечение председателя ЕГД потратят 3,428 миллиона рублей. На содержание и обеспечение деятельности депутатов ЕГД потратят 29,745 миллиона рублей. На зарплаты депутатов потратят 4,905 миллиона рублей, на компенсацию расходов, связанных с их работой потратят 24,840 миллиона рублей.

Сам аппарат Екатеринбургской городской думы обойдется казне в 142 миллиона рублей, еще 125,610 миллиона рублей на зарплаты муниципальных служащих. Таким образом, из бюджета в будущем году на Гордуму и ее председателя потратят 181,3 миллиона рублей, аппарат обойдется в 148,1 миллиона рублей, а обеспечение их деятельности еще в 22,1 миллиона рублей. Это больше, чем в 2020 году.