В Академическом за два года построят три детских сада

Строительство детских садов отдали трем разным застройщикам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга в ближайшие два года построят три детских сада. Мэрия уже заключила контракты с подрядчиками на их строительство. Об этом свидетельствуют документы на сайте госзакупок.

Через год – к 15 декабря в район улиц Вильгельма де Геннина и Академика Парина детский сад построит ООО «Екатеринбургская градостроительная компания». В учреждение смогут принять 250 детей, включая две ясельные группы по 25 человек. На строительство планируют потратить больше 235 миллионов рублей.

Другие два здания детских садов планируют открыть к июлю 2022 года. Здание в районе улиц Академика Сахарова, Амундсена, Чкалова построит компания «Стройтэк». Цена контракта – 237 миллионов рублей. В садик смогут ходить 250 детей, в том числе 50 малышей от полутора до трех лет (две ясельные группы по 25 человек).

Еще одно здание для малышей будет строить «УКС Каменскстрой». Детский сад возведут в районе улиц Вильгельма де Геннина и Академика Парина, где уже будет работать садик, построенный ООО «Екатеринбургской градостроительной компанией». За 236 миллионов здесь появится здание для 250 детей.