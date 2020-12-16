В Екатеринбурге появится новый сигнал светофора

Дополнительный белый сигнал поможет обезопасить пешеходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и Московской появится новый светофор с дополнительным белым сигналом для автомобилистов. Теперь водители смогут проезжать перекресток одновременно с пешеходами, которые переходят дорогу. В это время дополнительная секция светофора будет мигать белым светом и предупреждать об опасности наезда на человека.

- Основная цель установки такого светофора состоит в том, чтобы сократить время в пути для водителей и обезопасить пешеходов на дороге, - сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Власти города считают, что такое нововведение поможет разгрузить поток машин и пешеходов на проспекте Ленина. Чуть позже подобные светофоры появятся и на других перекрестах.