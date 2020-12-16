Заключенные уральской колонии смастерили из отходов деревянных быков к Новому году

Фото: предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Свердловской области

Уральские заключенные ИК-26 в Тавде, где отбывают наказание бывшие силовики, смастерили деревянные игрушки к Новому году. Символ 2021 года, быка, они создали из отходов. Азы сувенирной продукции постигали на кружке декоративно-прикладного творчества, сообщает пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.

- В течении недели творчество осужденных набирало выражения, создавалась композиция, мастера по дереву вырезали из заготовок фигурки быков, затем отшлифовали, придали нужную форму и отправили в покрасочную, где предстояло с помощью художников-аэрографов нанести последние штрихи и довести работу до его финала, - пояснили в ведомстве.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Свердловской области

Пока уральские заключенные изготовили двадцать сувениров, но в дальнейшем планируют и больше.