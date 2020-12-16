Кого в Нижнем Тагиле вакцинируют от коронавируса в первую очередь: отвечают врачи

Вакцинация стартует уже в этом месяце Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поликлинике Горбольницы №1 Нижнего Тагила появился «лист ожидания» для горожан, желающих записаться на прививку от коронавируса.

На первом этапе прививку сделают сотрудникам образовательных и медицинских учреждений, потому что ежедневно контактируют с большим числом людей. При этом вакцинацию пройдут специалисты в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Для того, чтобы записаться в очередь на вакцинацию, нужно позвонить в call-центр по телефону 8 3435 38 44 99 и оставить свои данные: ФИО, дату рождения, место работы и проживания, а также действующий номер своего мобильного телефона.

На вакцинацию с собой нужно будет взять паспорт, полис и документ, подтверждающий трудоустройство. Вакцинация проводится в два этапа, вторая прививка делается через 21 день после первой. На повторный прием пациент попадает уже без предварительной записи.

Перед вакцинацией нужно пройти осмотр у врача, который примет решение о допуске. Осмотр занимает около 10 минут, затем в течение 15 минут подготавливается вакцина, а после прививки пациент полчаса находится под наблюдением врача. Таким образом, процедура займет около часа.