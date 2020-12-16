В Екатеринбурге 44 памятника архитектуры выглядят как руины

В руины превратилась больница скорой помощи в Зеленой роще Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге арх группа Podelniki, НКО Уральский хронотоп и 40 волонтеров провели масштабное исследование объектов культурного наследия. Они создали базу, в которую внесли 801 памятник архитектуры. В нее вошли не только здания, но и парки, сады, захоронения, ворота, ограды, скульптуры, мосты и плотины.

Из них 442 объекта выглядят удовлетворительно, а у 140 есть выраженные дефекты. Кроме того 44 объекта культурного наследия в столице Урала, по оценке активистов, превратились в руины.

- Такую оценку получили дома с нарушенными конструкциями: например, у них не замкнут теплый контур, нарушено или отсутствует заполнение окон и дверей, нарушено или отсутствует покрытие кровли, вода течет по стенам, и уже видно разрушение конструкций здания. Например, больница скорой помощи в Зеленой роще, - сообщается на сайте проекта.

Также активисты выяснили, что 70 объектов культурного наследия и вовсе канули в небытие. В пример они приводят, Дом Ярутина, снесенный неизвестным экскаваторщиком в 2006 году. В итоге создатели проекта пришли к выводу, что 465 объектов в Екатеринбурге являются зданиями, сохранившими свою подлинность и пригодными к эксплуатации.

Общественники оценили все оставшиеся объекты культурного наследия(ОКН) по времени постройки, конструкциям, этажности и типам использования и пришли к следующим выводам:

- Исчезающе мала доля архитектуры 18 века (1723−1800 гг.).

- Наш город обладает большим пластом дореволюционной архитектуры.

- Архитектура авангарда слабо отражена в реестре. Архитектурный стиль, представляющий бренд нашего города не защищен. Необходимо обратить внимание на защиту конструктивизма.

- Архитектура советского модернизма (1960-1980 гг.) – важная часть истории города, которая никак не представлена в реестре

- Необходима программа поддержки существующих пользователей многоэтажных ОКН, потому что перезапустить их будет крайне непросто.

- Необходима большая масштабная программа по сохранению маленьких домиков и поиску хозяев для пустующих усадьб, сбор позитивных примеров их эксплуатации и городских дореволюционных домов для бизнеса и жизни.

- Необходим механизм поддержки государством многоквартирных жилых домов, являющихся ОКН, сбор кейсов работы с многоквартирными жилыми домами, просветительская работа с жителями домов-ОКН.

- Еще один тип, на который хочется обратить внимание - индустриальные большепролетные объекты. Нам необходима программа по сохранению индустриального наследия, включению ОКН, находящихся на промышленных территориях в туристическую и культурную жизнь города.

Сейчас активисты планируют получить обратную связь, найти партнеров, волонтеров, исследователей, чиновников профильных министерств и других неравнодушных людей и пригласить к дальнейшим совместным действиям, направленным на сохранение объектов культурного наследия. По словам общественников, сейчас горожанам негде взять информацию о том, в каком состоянии находятся объекты, какие из них можно взять в пользование, поэтому потенциальные пользователи не видят эти дома и не строят на них свои планы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru