Вакцинация населения от CОVID-19 начнется в январе

В первую очередь прививку сделают врачам, социальным работникам, учителям и сотрудникам правоохранительных органов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация от коронавируса уже началась. На сегодняшний день получено чуть больше трех тысяч доз вакцины. До нового года планируется получение шести тысяч доз нового лекарства. В первую очередь прививку сделают врачам, которые работают в «красных зонах». Затем привиться смогут учителя, работники социальной защиты населения и сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге оперативного штаба.

- В январе начнется массовая вакцинация новыми препаратами «Вектор» и «Спутник V». Процедура эта добровольная, сейчас желающих привиться больше, чем доступное количество доз вакцины. Чтобы сделать прививку, необходимо сдать тест на антитела, - рассказал Павел Креков.

К новому году планируется поставка доз вакцины, количество которой будет исчисляться сотнями тысяч. Также будут сняты ограничения для категории 65 лет и старше. Люди пожилого возраста смогут поставить прививку от коронавируса.