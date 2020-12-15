Торопился на занятия: в Екатеринбурге семилетний мальчик попал под колеса Audi

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге, напротив дома № 79 на улице Уральских Рабочих накануне вечером под колеса Audi попал семилетний мальчик. Папа ребенка рассказал сотрудникам ГИБДД, что они вместе с сыном приехали на занятие спортивной секции. Пока отец отвлекся на свой автомобиль, ребенок решил самостоятельно перейти дорогу, чтобы быстрее попасть на занятие.

- По предварительной информации, водитель автомашины Audi А6, двигаясь по улице Уральских Рабочих со стороны улицы Бакинских Комиссаров в сторону улицы Ломоносова, допустил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги в неположенном месте слева направо по ходу движения автомашины в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Ребенка госпитализировали в больницу с переломом голени. По данным сотрудников госавтоинспекции, за рулем машины находился 55-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 20 лет. Он рассказал инспекторам, что мальчик выбежал перед автомобилем неожиданно. Водитель затормозил, но наезда избежать не удалось.