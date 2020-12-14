Трассу «Екатеринбург-Челябинск» перекроют 16 декабря

Дорога будет закрыта не дольше 15 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трассу «М-5» от Екатеринбурга до Челябинска закроют ночью 16 декабря. Движение будет остановлено на 170 километре в районе Кадникова, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодора».

- В промежуток с 02-00 до 05-00 будет перекрыто движение поочерёдно, сперва в сторону Челябинска, затем - в сторону Екатеринбурга. Перекрытие продлится не дольше 15 минут. Проезд будет затруднён из-за установки П-образной рамки для табло переменной информации, - рассказали там.

Объехать перекрытый участок можно через Сысерть тем водителям, которые едут из Челябинска.