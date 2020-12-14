В Екатеринбурге сотрудники полиции изъяли со склада больше 15 тысяч пачек сигарет без маркировки

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники полиции изъяли со склада на Высоцкого, 44а больше 15 тысяч пачек контрафактных сигарет. На табачных изделиях не было акцизных и специальных марок. Приблизительная стоимость изъятого товара составила полтора миллиона рублей.

- В результате проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу при силовой поддержке бойцов Росгвардии обнаружили склад табачной продукции с признаками контрафактности. Как установили полицейские, табак предназначался для дальнейшей реализации, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Склад, по данным сотрудников МВД, организовал безработный и ранее не судимый местный житель 42 лет. Мужчина хранил блоки сигарет отечественного и импортного производства, которые затем планировал продавать на рынке в Кировском районе города.

На екатеринбуржца завели уголовное дело за хранение и сбыт табачной продукции без маркировки в особо крупном размере. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Образцы табачных изделий направили на исследование, которое покажет наличие признаков фальсификации и определит опасность для жизни и здоровья потребителей. Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать каналы поставки и места реализации товара.