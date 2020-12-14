Шахматистка из Екатеринбурга прервала победную серию одной из фавориток на суперфинале чемпионата России

Фото: Федерация шахмат Свердловской области

Юная екатеринбурженка Лея Гарифуллина прервала победную серию одной из фавориток на суперфинале чемпионата России по шахматам. 15-летняя школьница завершила партию с Полиной Шуваловой вничью. Чемпионка мира среди девушек до 16 лет гроссмейстер Лея Гарифуллина стала первой участницей проходящего в Москве суперфинала чемпионата страны, которая сумела отобрать очки у единоличного лидера Полины Шуваловой.

- В центральной партии седьмого тура, в которой Гарифуллина играла белыми, была разыграна Испанская партия, - рассказали в Федерации шахмат Свердловской области. - В какой-то момент соперницы могли начать повторять ходы, но Лея предпочла идти в борьбу. Белые получили некоторый пространственный перевес, но позиция чёрных содержала скрытые ресурсы. В поисках инициативы Шувалова предложила жертву пешки, но наша шахматистка от дара оказалась, и партия закончилась троекратным повторением после 42-го хода черных.

По данным Федерации шахмат Свердловской области, в нынешнем году Лея Гарифуллина стала бронзовым призером высшей лиги национального чемпионата.