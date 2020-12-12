В Екатеринбурге для тушения склада развернули штаб

Пожар тушили 54 спасателя. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге 12 декабря в половине десятого утра на пульт дежурного поступило сообщение о сильном пожаре на промышленном складе в поселке Совхозный по адресу: улица Городская, 1А.

Оказалось, что на месте ЧП вспыхнул пристрой к производственно-складскому зданию где хранили утеплитель для труб. Огонь в считанные минуты распространился по помещению, тушение осложнялось сильным задымлением.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На месте пожара внутри помещения работали четыре звена газодымозащитной службы. Рядом со зданием спасатели развернули штаб пожаротушения. Распространение огня удалось установить на площади в 150 «квадратов».

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На месте ЧП работают 54 человека личного состава и 15 единиц спецтехники. В 10:34 по местному времени огонь удалось локализовать, а в 11:02 ликвидировать открытое горение. Сейчас на месте пожара проводится проливка сгоревших конструкций.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В момент возгорания людей на объекте не было, поэтому никто не пострадал. Пожарные дознаватели установят точную причину пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.