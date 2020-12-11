В Нижнем Тагиле под колесами иномарки погиб пешеход

За рулем автомобиля находился опытный водитель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 11 декабря в Нижнем Тагиле произошло ДТП. Водитель «Шевроле» сбил 58-летнего пешехода, который переходил дорогу на «красный». Пострадавшего пешехода доставили в реанимацию, где он и умер от полученных травм.

- Автоинспекторы установили, что за рулем машины сидел опытный водитель, его стаж составляет 16 лет, в 2020 году он не получал никаких штрафов за нарушение ПДД, - сообщили ГУ МВД России по Свердловской области.

Водителя проверили на алкотестере, в момент ДТП он был трезвым. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии и опрашивают очевидцев происшествия.