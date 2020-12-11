Суд назначил екатеринбурженке 7 лет лишения свободы в колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор 32-летней жительнице Уралмаша Матлубахон Т. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, женщину признали виновной за избиение до смерти 7-летней дочки.

Трагедия произошла в квартире на улице Кировградской 30 апреля 2020 года, когда женщина решила «наказать» ребенка. Уже в ходе следствия выяснилось, что девочку били и до этого, но в тот день нерадивая мать «перестаралась».

Дом на улице Кировградской, в котором умерла девочка. Фото: Google maps

- В общей сложности она нанесла дочери около 40 ударов ремнем и руками. Примечательно, что после избиения она снимала ее на телефон. Потом, когда поняла, что девочка умирает, попыталась сделать ей искусственное дыхание. Затем в панике побежала к соседям, чтобы те вызвали полицию. Возможно она так поступила, потому что сама плохо говорит на русском языке. Прибывшая на место бригада реанимации констатировала смерть девочки и вызвала полицию. Ее маму задержали в тот же день, - рассказал инсайдер «КП».

Суд назначил екатеринбурженке 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

- В ходе следствия были проведены судебно-медицинская, биологические и молекулярно-генетическая экспертизы. Осуществлены допросы самой обвиняемой, её родственников и соседей, а также иных лиц. Кроме того, с обвиняемой, признавшей свою вину, была проведена проверка её показаний на месте, а также очная ставка женщины с её супругом. Следствием установлено, что женщина, действуя из внезапно возникшей личной неприязни, причинила своей малолетней дочери несколько десятков ударов руками и ремнём. В ходе расследования устанавливались также причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии. По итогам данной работы в два органа системы профилактики внесены представления с требованием принять меры по недопущению подобных фактов впредь, - рассказали "КП" в СУ СКР по Свердловской области. - Сообщение о преступлении поступило в отдел полиции № 15 днем 30 апреля. Полицейские задержали подозреваемую на месте происшествия и передали для производства следственных действий следователям территориального подразделения СКР, - добавили в УМВД по Екатеринбургу.