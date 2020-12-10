«Они есть во всем мире»: уральский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила легализовать работные дома

Ранее люди из работных домов не раз обращались к уполномоченному по правам человека за помощью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тему так называемых работных домов сегодня затронула Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В ходе пресс-конференции, посвященной Международному дню прав человека, она ответила на вопрос о проблеме работных домов, в которых бездомные люди становятся бесплатной рабочей силой.

- Мы знаем эти дома. Обсуждали и то, что пишет об этом пресса, - сказала Татьяна Мерзлякова. - Иногда к нам обращаются люди из этих домов, те, кто их содержит, с просьбой помочь сделать документы. Иногда обращаются за помощью - пролечить человека. Страшнее, если оттуда не обращаются. Стараемся сделать все возможное, чтобы нам стали известны все подобные места.

При этом решить проблемы работных домов по мнению уральского омбудсмена можно путем их легализации.

- Работные дома это не лучший вариант, хотя они есть во всем мире, начиная с Нью-Йорка, - отмечает Татьяна Мерзлякова. - На сегодняшний день, раз они есть, моя точка зрения – мы должны легализовать эту деятельность, сделать ее прозрачной для себя. Как человек который много лет работает с категорией людей без определенного места жительства я считаю, что мы должны легализовать эту деятельность.