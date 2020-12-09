В Свердловской области крупный агрегатор такси будет бесплатно возить детей-инвалидов

Сотрудники фонда будут начислять в приложение на телефоне родителей детей-инвалидов бесплатные поездки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области «Яндекс-такси» будет бесплатно возить детей-инвалидов. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор «Живи, малыш» Егор Бычков. По его словам, сотрудники фонда получили возможность автоматически начислять в приложении «Яндекс GO» на телефоне родителей бесплатные поездки. Это позволит убрать очереди на соцтакси и снизить нагрузку на автомобили фонда.

- Теперь наши автомобили соцтакси будут возить тех, кому нужен подъемник или групповые поездки. А тех, кому комфортно и на легковом автомобиле, будет возить «Яндекс-такси». Абсолютно бесплатно. Да еще и подачу можно заказать на текущее время, - написал Егор Бычков.

Сейчас, благодаря совместному проекту с агрегатором такси у фонда появилась возможность доставить любое количество детей-инвалидов одновременно на любое мероприятие. Также Егор Бычков отметил, что сейчас соцтакси пользуются 200 семей – подопечных фонда.