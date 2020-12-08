Главврача ГКБ №40 наградили орденом за заслуги перед Свердловской областью

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени главного врача ГКБ №40 Екатеринбурга Александра Прудкова. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации региона.

Награду медик получил «за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области».

Александр Прудков возглавляет ГКБ № 40 в Екатеринбурге с 2011 года. Ране он был награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом» за большой вклад в развитие здравоохранения. Также главврач ГКБ №40 является лауреатом премии им. В.Н. Татищева и Г.В. де Генина за вклад в развитие науки, техники и медицины.

Отметим, что больница № 40 Екатеринбурга с начала пандемии является одним из основных коронавирусных госпиталей. Сейчас там развернуты 1 065 коек для пациентов с COVID-19, действуют четыре реанимационных отделения.